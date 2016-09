Aus: LinuxUser 09/2016 © Alex Varlakov, 123RF Datenbestände auf Veränderungen oder Manipulationen prüfen Erbsenzählerei Frank Hofmann Ob Rsync, Integrit oder Aide – alle diese Werkzeuge beobachten den Verzeichnisbaum des Systems und schlagen Alarm, sobald sie dort unbefugte Veränderungen bemerken. Der Datenbestand auf Speichermedien hält nicht ewig [1]. Es drohen Verluste durch natürliche Alterung, Defekte des Speichermediums, aber auch durch Fehler oder gar Einbrüche ins System. Daher zählt es zu den Aufgaben jedes verantwortungsvollen Systemadministrators, zu prüfen, ob das Speichermedium mit dem Datenbestand intakt ist und ob es darauf eine Änderung gab. Um Schreibzugriffe auf ein Speichermedium oder Verzeichnis vollständig zu verhindern, nutzt man entweder ein Nur-Lese-Medium wie eine DVD oder aktiviert einen Schreibschutz, etwa bei einer SD-Speicherkarte. Versierte Benutzer binden das entsprechende Verzeichnis nur lesbar ein oder setzen für ausgewählte Dateien den Schreibschutz (siehe Kasten "Dateisysteme nur lesbar einbinden"). Listing 1 $ grep daten /etc/fstab /dev/sdb1 /daten ext4 ro 0 0 Listing 2 # touch beispiel.txt # chattr +i beispiel.txt # lsattr beispiel.txt ----i--------e-- beispiel.txt # echo "# Kommentar" >> beispiel.txt bash: datei: Keine Berechtigung # chattr -i beispiel.txt TIPP Bei den BSD-Varianten und beim Mac heißt das Pendant zu Chattr chflags . Unter Solaris deckt das Kommando chmod die Funktion ab; Ähnliches gilt für lsattr , dessen Funktion bei Solaris eine Erweiterung des Ls-Kommandos abdeckt. Eine Änderung des Datenbestands kann sowohl inhaltlich in Form von Ergänzungen und Löschungen erfolgen als auch die Zugriffsrechte und Freigaben umfassen. Das Hinzufügen, Umbenennen, Verschieben und Löschen von Dateien, Verzeichnissen und (symbolischen) Links gehört ebenfalls dazu. Ihr Anliegen als Systemadministrator besteht darin, nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt welche Änderungen erfolgten, welcher Benutzer das veranlasste und – bei Fehlern – wie Sie das wieder reparieren. Das Erkennen von Veränderungen im Vorfeld samt einer passenden Reaktion auf einen solchen Vorfall würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Im Folgenden steht daher im Fokus, wie Sie nachträglich solche Veränderungen feststellen. Exemplarisch zeigen wir das Vorgehen anhand von Rsync und Integrit. Das Gezeigte lässt sich prinzipiell auf andere Werkzeuge übertragen, wie beispielsweise Tripwire, Aide und Iwatch, unterscheidet sich aber im Aufwand beim Erstellen der Konfiguration und beim Auswerten. Rsync Liegen Ihnen zwei Datenbestände vor – etwa ein Original und eine Datensicherung – hilft Ihnen bereits das Bordmittel Rsync [2], etwaige Unterschiede zwischen den beiden Datenbeständen festzustellen. Rsync dient eigentlich dem Synchronisieren zweier Verzeichnisse und gibt dabei im Terminal aus, welche Einträge sich unterscheiden. Listing 3 demonstriert das anhand der zwei Verzeichnisse original/ und kopie/ . Jedes davon enthält drei ursprünglich identische Dateien. Im Verzeichnis kopie/ haben wir jedoch Daten geändert. Dabei ließen wir intakt.txt unverändert, setzten bei irgendwas.txt ein Ausführungsbit für die Gruppe und ergänzten nochwas.txt um zusätzlichen Inhalt. Listing 3 $ ls -la {original,kopie} kopie: insgesamt 16 drwxr-xr-x 2 frank frank 4096 Jun 1 14:28 . drwxr-xr-x 4 frank frank 4096 Jun 1 14:25 .. -rw-r-xr-- 1 frank frank 15 Jun 1 16:36 intakt.txt -rw-r-xr-- 1 frank frank 10 Jun 1 14:28 irgendwas.txt -rw-r--r-- 1 frank frank 24 Jun 1 14:30 nochwas.txt original: insgesamt 16 drwxr-xr-x 2 frank frank 4096 Jun 1 14:26 . drwxr-xr-x 4 frank frank 4096 Jun 1 14:25 .. -rw-r-xr-- 1 frank frank 15 Jun 1 16:36 intakt.txt -rw-r--r-- 1 frank frank 10 Jun 1 14:26 irgendwas.txt -rw-r--r-- 1 frank frank 10 Jun 1 14:26 nochwas.txt $ rsync -anv --out-format="[%t]:%o:%f:Last Modified %M" kopie/* original sending incremental file list [2016/06/01 16:40:25]:send:kopie/intakt.txt:Last Modified 2016/06/01-16:36:14 [2016/06/01 16:40:25]:send:kopie/irgendwas.txt:Last Modified 2016/06/01-14:28:49 [2016/06/01 16:40:25]:send:kopie/nochwas.txt:Last Modified 2016/06/01-14:30:23 sent 137 bytes received 25 bytes 324.00 bytes/sec total size is 34 speedup is 0.21 (DRY RUN) Rsync ermöglicht über den Schalter -n (Langoption --dry-run ) einen Trockendurchlauf. Diesen "Betriebsmodus" machen Sie sich hier zunutze, um die Veränderungen zu ermitteln, ohne tatsächlich eine Synchronisation zwischen den beiden Verzeichnissen auszulösen. Rsync vergleicht beide Ordner mittels -a (Langoption --archive ) bezüglich der Namen der vorhandenen Einträge, deren Größe und der gesetzten Zugriffsrechte. Ohne weitere Schalter gibt sich Rsync etwas schmallippig. Erst mithilfe von -v (Langoption --verbose ) gibt es die Details der erfolgten Transaktionen preis. Die Option v lässt sich gegebenenfalls mehrfach setzen, um die Menge der Details zu steigern. Der zusätzliche Schalter --out-format legt fest, wie Rsync die Details zum Datentransfer kommentiert. Dabei gibt %t den Zeitstempel des Transfers aus, %o die auszuführende Aktion (Senden oder Empfangen), %f den Dateinamen und %M den Zeitstempel der letzten Änderung (siehe Tabelle "Rsync-Formatkürzel" [3]). Weitere Hilfe zu Rsync bieten ein Grundlagenartikel aus LU 04/2006 [4] sowie die Rsync-Manpage. Rsync-Formatkürzel Kürzel Bedeutung %a IP-Adresse der Gegenstelle %b Anzahl tatsächlich übertragener Bytes %B Zugriffsrechte der Datei (etwa rwxrwxrwt ) %c Gesamtgröße der Blockprüfsummen für Basisdatei (gesendet) %f Dateiname (lange Form auf dem Sender, kein "/" nach Verzeichnis) %G GID der Datei (dezimal) oder DEFAULT %h Hostname des Remote-Rechners %i Punkteliste der aktualisierten Dateieigenschaften %l Dateilänge in Byte %L Text -> SYMLINK , => HARDLINK oder leer %m Modulname %M Datum und Uhrzeit der letzten Dateiänderung %n Dateiname (Kurzform, "/" nach Verzeichnis) %o Operation ( send , recv oder del ) %p PID der Rsync-Sitzung %P Modulpfad %t Aktuelles Datum und Uhrzeit %u Benutzername (authentifiziert) oder leerer Text %U UID der Datei (dezimal) Da es ausschließlich um die modifizierten Einträge geht, hilft Ihnen auch die Kombination aus rsync -i (Langform --info ) und dem Filterwerkzeug grep . Aus der detaillierten, aber immer noch kompakten Darstellung von Rsync filtern Sie damit nur diejenigen Informationen heraus, die Änderungen beinhalten; alle anderen Zeilen entfallen. Die Ausgabe umfasst eine Zeile pro Datei, die jeweils ein > einleitet. Die darauf folgenden zehn Zeichen repräsentieren die Eigenschaften, anhand derer Rsync die beiden Einträge miteinander vergleicht. Steht dort jeweils ein Punkt, liegt kein Unterschied der betreffenden Eigenschaft vor, bei Buchstaben gab es jedoch eine Veränderung. Dabei steht c beispielsweise für "checksum" (Prüfsumme oder Hash-Wert), s für "size" (Größe) und <p für "permissions" (Zugriffsrechte). Als Nächstes filtern Sie mittels grep und eines passenden regulären Ausdrucks [5] die relevanten Zeilen aus der Ausgabe. Der in Listing 4 genutzte Ausdruck passt auf Zeichenfolgen, die mit einem f beginnen, gefolgt von einem beliebigen Zeichen, auf das entweder ein Punkt und tp , st sowie ein Punkt oder drei Punkte folgen. Die beiden letzten Zeilen enthalten die erzielten Treffer. Listing 4 $ rsync -acniv kopie/* original | grep --color -E "f.(\.tp|st\.|\.\.\.)" >f..tp..... irgendwas.txt >fcst...... nochwas.txt Mit dem im Rsync-Aufruf verwendeten Schalter -c hat es eine besondere Bewandtnis: Er veranlasst das Programm, die Dateien nicht nur anhand ihrer Größe zu vergleichen, sondern zusätzlich aus dem Dateiinhalt eine Prüfsumme in Form eines Hash-Werts zu errechnen (siehe Kasten "Hash-Wert"). Somit kommen Sie auch Modifikationen am Inhalt auf die Spur, bei denen die Größe beibehalten und zudem nachträglich der Zeitstempel auf den Ursprungswert zurückgesetzt wurde. Hash-Wert Hash-Funktionen zählen zu den kryptografischen Verfahren. Sie dienen unter anderem dazu, Prüfsummen zu berechnen. Unter Linux stehen Ihnen dazu beispielsweise die Werkzeuge md5sum (MD5 mit 128 Bit), sha1sum (SHA1 mit 160 Bit), sha224sum (SHA2 mit 224 Bit), sha256sum (SHA2 mit 256 Bit), sha384sum (SHA2 mit 384 Bit) und sha512sum (SHA2 mit 512 Bit) zur Verfügung. Die Ziffernfolge bezeichnet üblicherweise die Länge des resultierenden Hash-Werts in Bits, wobei MD5 und SHA1 eine Ausnahme darstellen. Verfügt Ihr System über keines der genannten Programme, greifen Sie stattdessen auf opensslc zurück, das ebenfalls Hashwerte berechnet. Inhaltliche Gleichheit Um schnell herauszufinden, ob zwei Dateien inhaltlich übereinstimmen, helfen Ihnen die Linux-Werkzeuge cmp , comm , diff und sdiff nur bedingt weiter. Sie arbeiten zeilen-, byte- oder blockweise und arbeiten mitunter recht langsam. Stattdessen nutzt das Shell-Skript aus Listing 5 in den Zeilen 3 und 4 das Verfahren SHA256 – MD5 und SHA1 gelten als nicht mehr wirklich sicher. Listing 5 #! /bin/bash # Hash-Werte erzeugen hashValue1=$(sha256sum $1 | awk '{ print $1 }') hashValue2=$(sha256sum $2 | awk '{ print $1 }') # Hash-Werte vergleichen if [ $(echo -e "$hashValue1

$hashValue2" | uniq | wc -l) == 1 ]; then echo "$1 und $2 sind identisch." exit 0 fi echo "$1 und $2 sind nicht identisch." exit 1 Das kompaktere Listing 6 löst das Problem mit weniger Rechenaufwand, bedarf aber eines tieferen Verständnisses der Shell-Programmierung. Sie rufen es mit zwei Dateien als Parameter auf. Entsprechend den Unix-Gepflogenheiten dienen als Rückgabewert in Zeile 3 der Wert 0 für Gleichheit und in Zeile 5 der Wert 1 für Ungleichheit. Listing 6 #! /bin/bash if [ "$(sha256sum $1 | awk '{ print $1 }')" == "$(sha256sum $2 | awk '{ print $1 }')" ]; then echo "$1 und $2 sind identisch."; exit 0 fi echo "$1 und $2 sind nicht identisch." exit 1

