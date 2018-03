Das Spiel zum Wochenende: Yorg

Im Rennspiel Yorg steuert der Spieler einen kleinen Flitzer aus einer leicht schrägen Vogelperspektive über derzeit fünf verschiedene Rennstrecken. Zu Beginn eines Rennens entscheidet man sich zunächst für einen von acht möglichen Boliden sowie einen von acht verschiedenen Rennfahrern. Sowohl die Rennfahrer als auch die Autos besitzen unterschiedliche Eigenschaften, die sich später im Rennen auswirken. So ist der Pick-Up-Truck „Diones“ zwar recht langsam, bietet aber dafür eine gute Stabilität. Mit einem aggressiven Fahrer lässt sich wiederum die mangelnde Geschwindigkeit ausgleichen.

Orlando besteht aus einem Freizeitpark mit ziemlich engen Straßen.

Mitten durch die Botanik

Die verfügbaren Strecken führen durch die Innenstadt von Rom, eine matschige Landstraße in Sheffield, einen Freizeitpark in Orlando, ins Gebirge von Nagano und durch die Wüste von Dubai. Jede Strecke hat ihre ganz speziellen Eigenheiten. So gibt es etwa in Orlando eine schmale Piste mit einigen scharfen Kurven, während in Rom viele Weggabelungen warten. Dort brettert man sogar über einen etwas größeren Platz mit einer imposanten Statue. Auf einigen Strecken gibt es zudem Sprungschanzen, die man allerdings nur mit passendem Tempo meistern kann.

In Nagano gibt es viele Serpentinen mit vielen engen Kurven.

Wem ein Einzelrennen zu langweilig ist, darf auch eine kleine Meisterschaft in Angriff nehmen. Die Gegner steuert derzeit noch der Computer, ein Multiplayer-Modus ist erst für die kommende Version 0.9 angedacht. Dafür darf man schon jetzt Bonusgegenstände von der Fahrbahn aufsammeln. Darunter finden sich Raketen und Minen, mit denen man die Konkurrenz zumindest kurzzeitig ausschalten kann.

Wer den Fahrer links oben wählt, büßt zwar 4 Prozent bei der Geschwindigkeit ein, steigert aber im Gegenzug das Haftvermögen um 4 Prozent.

Startaufstellung

Yorg steht unter der GPLv3- und der Creative-Commons-Lizenz. Auf Itch.io [3] und Gamjolt [4] stehen fertige Installationspakete für 32- und 64-Bit-Linuxsysteme bereit. Auf den beiden Seiten kann man den Entwicklern zudem eine Spende zukommen lassen.

In Sheffield gibt es auch diese imposante Sprungschanze, die man wirklich nur mit der angegebenen Geschwindigkeit meistern kann.

Wer das Spiel zunächst kostenlos ausprobieren möchte, klickt auf Itch.io zunächst auf Download now und bei Gamejolt auf Download. Im erscheinenden Fenster folgt man dem etwas unscheinbaren Link No thanks, take me to the download. Im Fall von Itch.io klickt man abschließend noch auf Download neben der passenden Datei.

Hinter den goldenen Fragezeichen verbirgt sich ein Bonusgegenstand. Hier in Rom sind auf dem Platz außergewöhnlich viele platziert.

Nachdem man die Datei heruntergeladen hat, macht man sie zunächst ausführbar (etwa nach einem Rechtsklick auf die Datei in den Eigenschaften). Die so zu einem Programm erhobene Datei startet man anschließend und beantwortet dann die Fragen des Installationsassistenten. In der Regel kann man einfach alle Vorgaben abnicken. Nach der Installation startet man im Yorg-Verzeichnis das Programm yorg und somit das eigentliche Spiel. Interessenten finden den Quellcode auf GitHub [2].