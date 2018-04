Aus: LinuxUser 05/2018 © tuulijumala, 123RF Gentoo-Derivat Redcore Linux Vereinfacht Erik Bärwaldt Als System für Fortgeschrittene erfreut sich Gentoo Linux unter Geeks einiger Beliebtheit. Das darauf basierende Redcore Linux macht aus Gentoo eine auch für Ein- und Umsteiger brauchbare Distribution. Gentoo gehört zu den eher exotischen Linux-Distributionen, die eine gehörige Portion an Fachwissen voraussetzen und sich für Einsteiger weniger eignen. Andererseits lässt sich Gentoo als quellbasierte Distribution höchst flexibel anpassen und damit auch auf nahezu jeder Hardware einsetzen. Damit Sie nicht Stunden oder gar Tage damit zubringen, Handbücher zu wälzen und einzelne Programme und Pakete zu kompilieren, haben rumänische Entwickler Redcore Linux ins Leben gerufen. Es bietet in einem eigenen Repository vorkompilierte Pakete und macht Gentoo durch zahlreiche weitere Vereinfachungen fit für den Alltagseinsatz. Die aktuelle Version 1801 von Redcore Linux gibt es ausschließlich für moderne 64-Bit-Hardware auf der Projektseite [1]. Nach dem Herunterladen transferieren Sie das rund 2,5 GByte umfassende ISO-Abbild auf einen USB-Stick oder optischen Datenträger und starten damit das Betriebssystem. Der in leuchtendem Rot gehaltene Grub-Startbildschirm ermöglicht prinzipiell den Wechsel der verwendeten Sprache und des Tastatur-Layouts, wobei allerdings bislang nur eine rumänische und englische Lokalisierung vorliegen. Bei der Hardware-Erkennung zeigt das Betriebssystem keine Schwächen. Schlanker Desktop Als Anmeldedaten verwenden Sie den Nutzernamen redcore und das gleichlautende Passwort. Sie gelangen nun in einen schlichten LXQt-Bildschirm mit etwas grellem Hintergrund. Ein erster Blick auf den Ressourcenverbrauch zeigt, dass Redcore Linux lediglich rund 450 MByte RAM inklusive Zwischenspeicher belegt, womit es zu den schlankeren Distributionen zählt. Im Kontrast dazu bieten die Menüs bereits im Live-System unzählige Programme aus dem LXQt-Fundus an, hinzu kommen etliche ursprünglich für den KDE-Desktop entwickelte Anwendungen. Auch VLC, Gimp und LibreOffice sind mit an Bord. Als Webbrowser dient der schlanke Qupzilla, daneben finden sich nützliche Applikationen wie der Passwortmanager KeePassX, der Screencast-Rekorder SimpleScreenRecorder und die virtuelle Umgebung KVM/AQEMU. PlayOnLinux und Steam erfreuen zudem alle Spielernaturen. Die Windows-Laufzeitumgebung Wine ermöglicht das nahezu nahtlose Nutzen von Windows-Software ohne eine schwerfällige virtuelle Maschine. Unten links in der Panelleiste neben dem Startbutton findet sich ein Feld mit der Bezeichnung Drop application icons here, das es ermöglicht, häufig genutzte Programme ohne den Umweg über die Menüs aus der Leiste heraus zu starten. Dazu schieben Sie lediglich das gewünschte Programmsymbol an diese Stelle und lassen es dort fallen. Auf dem Desktop liegen lediglich zwei Icons, eines für den per Webchat realisierten technischen Support und eines zur Installation auf dem Massenspeicher. Hinter Letzterem verbirgt sich der Einrichtungsassistent Calamares, der Sie in wenigen Schritten durch die Installation und Grundkonfiguration des Systems führt (Abbildung 1). Abbildung 1: Calamares sorgt für eine komfortable Installation von Redcore Linux. Nach einem anschließenden Warmstart startet das System jedoch manchmal nicht, und der Rechner meldet, es sei kein Betriebssystem vorhanden. Dieser Fehler resultiert aus einem Problem der Installationsroutine, die bei der Einrichtung unter Umständen "vergisst", auf der Root-Partition von Redcore Linux das Boot-Flag zu setzen. Das holen Sie gegebenenfalls mithilfe eines Tools wie GParted nach, das die meisten Live-Distributionen mitbringen. Redcore Linux selbst hat stattdessen die KDE-Partitionsverwaltung an Bord, die diese Aufgabe ebenfalls beherrscht. Der Software-Bestand der installierten Varianten ist mit jenem der Live-Variante faktisch identisch. Einsteiger und passionierte Nutzer GTK+-basierter Oberflächen sollten zunächst noch einen Blick in die Menüs werfen, wo die Entwickler zahlreiche schlanke, Qt-basierte Programme eingepflegt haben. Dazu gehören unter anderem der Qpdfviewer und der Prozessmanager Qps. Der ebenfalls vorhandene, Qt-basierte Mailclient Trojitá unterstützt ausschließlich IMAP-Server. Im Multimedia-Bereich finden Sie gleich zwei Mediaplayer und mit Vidcutter sogar ein Videoschnittprogramm. Ein professionelles Programm zur Audiobearbeitung wie Audacity fehlt allerdings. Unter der Haube Unter der Haube weist Redcore Linux einige Besonderheiten auf. So kommt als Init-Dämon weder der neue Systemd noch das klassische SysVinit zum Einsatz, sondern das plattformübergeifende OpenRC [2]. Dieses auch für diverse BSD-Derivate erhältliche Init-System arbeitet mit durch den Anwender leicht zu modifizierenden Skripten und berücksichtigt Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Diensten. Zudem soll eine spätere Version von OpenRC auch eine Parallelverarbeitung der einzelnen Services ermöglichen. Das Paketmanagement auf der Kommandozeile steuern Sie mithilfe des Kommandos emerge , was etwas Einarbeitung erfordert. Eine ausführliche Dokumentation erleichtert hier den Einstieg [3]. Um Pakete selbst zu bauen, nutzen Sie das Kommandozeilenwerkzeug vasile , das auch ein individuelles ISO-Abbild von Redcore Linux anlegen kann [4]. Eine Besonderheit des noch jungen rumänischen Gentoo-Derivats stellt das Untermenü Redcore Linux dar. Hier finden Sie zahlreiche Starter für Qupzilla, die entsprechende Dokumentationen zu Gentoo und Redcore Linux aufrufen. Zum Live-Support leitet Sie das System auf die Freenode-Seite, wo Sie mit den Entwicklern chatten können.

