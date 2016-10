Das Jump-and-Run-Spiel On Rusty Trails

In einer fernen Welt lebt eine kleine rote Pyramide namens Elvis in einer riesigen Stadt aus Stahl. Sein gemütliches Häuschen steht allerdings etwas ungünstig am Ende eines Stahlträgers. Eines Tages legt ein glühender Meteor die Blechhütte komplett in Schutt und Asche. Die Bestürzung darüber währt allerdings nur kurz: Elvis erinnert sich an seine Gebäudeversicherung, die eine saftige Entschädigung und somit ein neues Häuschen verspricht. Die Police ist zwar schnell gefunden, das Versicherungsbüro liegt jedoch am anderen Ende der Stadt. Der kleinen roten Pyramide bleibt also nichts anders übrig, als sich durch den verwinkelten Dschungel aus Stahl einen Weg zu suchen.

Abbildung 1: Elvis ist die kleine rote hüpfende Pyramide in der Mitte. Nähert er sich wie hier den begrünten Kisten rechts oben, klappen diese weg. Um auf sie springen zu können, muss sich Elivs vorher verwandeln.

Magnetisch

Am schnellsten kommt man in der Stadt über ein Rohrpostsystem voran. Um dessen Eingänge zu erreichen, muss

...