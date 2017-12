Ob Firefox, Chrome, Opera, W3m, Internet Explorer, Safari, Links oder Arora: Webbrowser zählen zu den am häufigsten genutzten Programmen. Um uns das Leben zu erleichtern, lassen wir die Software dabei eine Vielzahl von Informationen über uns und unser Verhalten sammeln. Dafür gelangen wir in den Genuss von Annehmlichkeiten wie automatischer Ergänzung von URLs und Zugangsdaten oder vorausschauender Inhaltspufferung [1]. Am Beispiel des frisch überholten Firefox 57 untersuchen wir, wo die über uns gesammelten Informationen liegen, wie wir diese sichtbar machen und wie wir alles entfernen können, was nicht mehr gebraucht wird.

Grundeinstellungen

Das Verhalten von Firefox legen Sie über den Menüpunkt Bearbeiten | Einstellungen fest. Alternativ tippen Sie in der Adresszeile statt einer URL die Zeichenfolge about:preferences ein oder klicken auf den Schalter mit den drei waagerechten Strichen oben rechts in der Menüleiste (Abbildung 1) und wählen dann im Aufklappmenü das Zahnrad-Symbol aus.

