Nach mehr als 25 Jahren kontinuierlicher Entwicklung treibt Linux nicht mehr nur vereinzelte Endgeräte unverbesserlicher Nerds und Hacker an – in der Server-Welt kann kein Unternehmen mehr auf das Open-Source-Betriebssystem verzichten. Vom kleinen Webshop bis zu den großen Datenbanksystemen mit Oracle und SAP schultert Linux inzwischen einen großen Teil der Wirtschaft. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass hinter den Maschinen Menschen mit dem nötigen Fachwissen und entsprechender Erfahrung sitzen.

Ein guter Weg nachzuweisen, dass Sie beides besitzen, stellt ein Zertifikat dar, das für eine oder mehrere bestandene Prüfungen steht. Einen solchen Fähigkeitsnachweis erwerben Sie jedoch normalerweise nicht einfach im Vorbeigehen: Ist die Prüfung zu einfach, dann taugt auch das Zertifikat nichts. Dieser Beitrag soll Ihnen dabei helfen, herauszufinden, welches Zertifikat für Sie von Interesse sein könnte und welche Wege für die Weiterbildung und Prüfungsvorbereitung zur Auswahl stehen.

Viel Aufwand

In Loriots berühmtem "Jodeldiplom"-Sketch versuchen sich bildungshungrige Bürger an alpenländischem Gesang, um mit einer offiziell aussehenden Urkunde anschließend etwas Eigenes zu haben und damit das Ego zu hätscheln. Anders im professionellen Umfeld: Da legen Sie Prüfungen meist nicht für sich selbst ab. Fremde Menschen, die einen noch nicht kennen, sollen anhand des Zertifikats besser ein- und wertschätzen können, wie gut Sie sind. Das ist in der modernen Welt keine Kleinigkeit. Vor allem in größeren Firmen treffen häufig Menschen Entscheidungen, die vom technischen Unterbau des Unternehmens nur wenig wissen.

Das Zertifikat eines Herstellers oder für bestimmte Kenntnisse weist nach, dass Sie als Inhaber einem definierten Standard genügen und die darin benannten

...