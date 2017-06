Akku-Daten bei mobilen Geräten ermitteln

Unter Linux gibt es eine ganze Reihe hilfreicher Kommandozeilenwerkzeuge, die via ACPI ausführliche Daten über den Betriebszustand einer Notebook-Batterie ermitteln.

Bei der Arbeit mit einem Laptop müssen Sie darauf vertrauen können, dass der Akku noch genügend Ladung aufweist. Erreicht diese einen bestimmten unteren Schwellwert, erhalten Sie in vielen Fällen über die grafische Oberfläche eine entsprechende Nachricht. Das erlaubt es, alle Daten zu speichern und das Gerät sicher herunterzufahren. Alternativ wechseln Sie zum Weiterarbeiten in den Netzbetrieb, in dem sich die Batterie im Hintergrund wieder auflädt.

Die Daten für die Warnnachricht stammen aus dem Advanced Configuration and Power Interface [1] oder kurz ACPI [2]. Bereits 1996 erstmalig vorgestellt, hat die Technik inzwischen den Vorgänger Advanced Power Management (APM) abgelöst; die aktuelle Version 6 stammt vom April 2015. Mehr Informationen zum Thema APM und ACPI lesen Sie auf Tuxmobil [3] und im ACPI-Howto [4].

Früher war ACPI eine separate Komponente, heute pflegen die Kernel-Entwickler es im Rahmen des Unified Extensible Firmware Interface [5] (UEFI). Letzteres erlaubt, mithilfe von Tools für die Kommandozeile den Akku-Status eines Geräts auszulesen. Das betrifft nicht nur den Ladezustand, sondern auch den Zustand der Batterien selbst sowie des Temperatursensors. Unter Debian und dessen Derivaten heißen die dazu notwendigen Pakete acpi, acpid und acpi-support-base.

Bis zu Linux 2.6.26 lagen die Informationen zum ACPI im Proc-Filesystem [6] unter /proc/acpi/

...