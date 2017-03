Nitrokey Pro im Praxistest

Der Zugangsschutz geht in eine neue Runde – diesmal kontaktlos per NFC. Mit einem Smartphone und dem YubiKey Neo greifen Sie von mobilen Geräten sicher auf Ihre Daten zu.

1001 Passworte verwalten: Ein Alptraum. Passwortzettel am Monitor: Keine gute Idee. Passwort zu kompliziert und vergessen: Ärgerlich. Der YubiKey löst all diese Probleme und ist kinderleicht zu handhaben.

Mobile Geräte benötigen ein Plus an Sicherheit, sollen die darauf gespeicherten Daten nicht in unbefugte Hände gelangen. Deswegen sichern Sie den Zugang am besten mit einem zweiten Faktor in Form eines YubiKeys ab.