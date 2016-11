Tim Schürmann

Die Entwickler der beliebten Distribution Ubuntu haben jetzt ihren Zeitplan komplettiert. Der entsprechenden Wiki-Seite zur Folge soll Ubuntu 17.04 am 13. April 2017 erscheinen. Des Weiteren soll sehr wahrscheinlich der Linux-Kernel 4.10 zum Einsatz kommen.

Gemäß der offiziellen Release Schedule veröffentlichen die Ubuntu-Derivate bereits am 11. Dezember eine erste Alpha-Version, am 15. Januar noch eine zweite. Mit einer Beta-Version ist am 23. Februar zu rechnen.

Die Release Candidate von Zesty Zapus erscheint am 23. März, die finale Version schließlich am 13. April 2017.

Die aktuellen Entwicklerversionen von Ubuntu 17.04 basieren im Moment noch auf dem Linux-Kernel 4.9, in der finalen Version soll jedoch nach derzeitigen Plänen der Kernel 4.10 werkeln.