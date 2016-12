WordPress mit neuem Standard-Theme und Video-Header WordPress 4.7 veröffentlicht Tim Schürmann Das beliebte Blog- und Content-Management-System WordPress liegt in einer neuen Version vor. Größte sichtbare Neuerung ist das neue Standard-Theme Twenty Seventeen. Zudem gab es wieder viele kleine hilfreiche Detail-Verbesserungen.

Das Theme Twenty Seventeen richtet sich mit seinem klaren, hellen Design vor allem an Unternehmen. Die Startseite bietet mehrere Bereiche, die sich mit Widgets, Menüs, Logos und anderen Dingen füllen lassen. Twenty Seventeen präsentiert Featured Images besonders prominent und ist natürlich responsive, passt sich also automatisch an kleine Smartphone-Bildschirme an. Der Customizer alias Live-Vorschau hat zudem dazugelernt. So können einzelne Themes ab sofort Beispiel-Inhalte bereithalten. Diese erscheinen dann (ausschließlich) in der Live-Vorschau, wenn man eine neue Website aufbaut. Darüber hinaus zeigt der Customizer jetzt ein Symbol neben allen Elementen an, die sich bearbeiten lassen. Ein Klick auf das Symbol führt direkt zum entsprechenden Bearbeitungsschirm. Anstelle des Header-Bildes dürfen Seitenbetreiber ab sofort auch Videos verwenden. Diese stellen dann beispielsweise das Unternehmen oder die Produkte vor. Das Theme muss allerdings die Header-Videos unterstützen – auf das neue Twenty Seventeen trifft dies zu. Wer sein Theme nur in einzelnen Details verändern möchte, kann die entsprechenden CSS-Anweisungen jetzt in einer dafür vorgesehenen separaten Datei ablegen („Custom CSS"). Die dortigen Befehle überschreiben dann ihre Kollegen des im Theme mitgelieferten Stylesheets. Des Weiteren lassen sich die Menüpunkte in einem Menü jetzt noch einfacher zusammenklicken, für PDF-Dateien zeigt WordPress 4.7 Vorschaubilder an und das Dashboard spricht auf Wunsch jetzt auch eine andere Sprache, als die Website. Entwickler dürfen sich über eine REST-API freuen. Sie erlaubt unter anderem die Manipulation von Beiträgen, Kommentaren, Benutzern und den Einstellungen. Die neue WordPress-Version ist der Jazz-Sängerin Sarah „Sassy" Vaughan gewidmet. Sämtliche Neuerungen finden sich in der entsprechenden Ankündigung.

