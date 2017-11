Tim Schürmann

Mit der Software WINE lassen sich Windows-Programme unter Linux starten. Die Entwickler haben jetzt die Version 2.20 veröffentlicht, die vor allem Fehler behebt. Darüber hinaus gab der Projekt-Gründer auf der WineConf-Konferenz einen Ausblick auf die Version 3.0.

WINE 2.20 unterstützt jetzt das Hilfesystem MSHTML besser, zudem gibt es Preloader-Support auf ARM64-Geräten. Die neue WINE-Version bietet zudem Interpolation-Modi in Direct3D. Die Metafile-Unterstützung in GDI+ haben die Entwickler verbessert. Des Weiteren gibt es eine erste Version des Kerberos5-Authentifizierungspakets. Abschließend verbesserten die Entwickler den Cache von OLE-Objekten in der Zwischenablage.

WINE 2.20 ist als Entwicklerversion gekennzeichnet, WINE 2.0.3 gilt weiterhin als aktuelle stabile Version.

Auf der Konferenz WineConf 2017 stellte Alexandre Julliard in seiner Keynote die für WINE 3.0 geplanten Funktionen vor. Demnach soll die neue Version Direct3D 11 unterstützten und sich als Windows 7 ausgeben. Es gibt Message-mode Pipes und Android-Treiber. Für die weitere Zukunft ist die Unterstützung von Direct3D 12, Vulkan sowie Wayland-Treiber geplant.