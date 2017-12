Vorbestellungswirrwarr bei der mit Linux angetriebenen Videospielkonsole Ataribox Vorbestellungstermin für Ataribox verschoben Tim Schürmann Ursprünglich sollten ab heute Interessenten die neue Ataribox auf Indiegogo vorbestellen können. Daraus wird aber vorerst nichts. Der Hersteller der Videospielkonsole mit Linux als Betriebssystem hat sich weder konkret zu den Gründen geäußert, noch einen neuen Termin genannt.

Die Ataribox soll an die guten alten Zeiten der Atari-Videospielkonsole 2600 anknüpfen. Gemein mit ihrem Vorfahren hat sie allerdings nur das recht ähnliche Design: Die Ataribox enthält moderne Technik und läuft mit Linux als Betriebssystem (wir berichteten). Ab dem 14. Dezember wollte der Hersteller der Ataribox eigentlich über die Plattform Indiegogo Vorbestellungen entgegennehmen. Wer sich bereits jetzt zu einem Kauf entschließt, sollte die Konsole zu einem günstigeren Preis bekommen – verschiedene Internetseiten berichten von rund 300 US-Dollar. Über den Newsletter hat der Hersteller jedoch den Starttermin für die Vorbestellungen auf unbestimmte Zeit verschoben. Demnach würde ein „Schlüsselelement“ auf der Checkliste mehr Zeit in Anspruch nehmen, als geplant. Um was es sich dabei genau handelt, teilt der Entwickler nicht mit. Ein neuer Termin würde aber in Kürze mitgeteilt. Interessenten können sich weiteren auf der offiziellen Homepage auf einen Newsletter eintragen lassen. Ähnliche Artikel Atari bringt neue Videospielkonsole mit Linux auf den Markt Atari hat eine neue kleine Videospielkonsole vorgestellt, in der ein AMD-Prozessor und eine Radeon-Grafikkarte stecken. Als Betriebssystem kommt Linux zum Einsatz, das eine besonders einfach zu bedienende und für die Darstellung auf Fernsehern optimierte Benutzeroberfläche erhalten soll. mehr »