Vivaldi-Browser vereinfacht das Erstellen von Screenshots Vivaldi 1.7 veröffentlicht Tim Schürmann Die Entwickler des Internet-Browsers Vivaldi haben eine neue Version mit zahlreichen neuen Funktionen freigegeben. Unter anderem erstellen Anwender jetzt komfortabel Screenshots von Webseiten, bändigen lärmende Tabs und können die Suchmaschine StartPage nutzen.

Die größte Neuerung ist die Screenshot-Funktion. Anwender müssen nur auf das Kamera-Symbol in der Statusleiste klicken und im dann erscheinenden Pop-Up-Fenster ein paar Einstellungen festlegen. Vivaldi 1.7 kann einen Screenshot der kompletten Seite oder eines Ausschnittes erstellen. Das Bildschirmfoto speichert der Browser dann wahlweise in der Zwischenablage oder aber als PNG- beziehungsweise JPEG-Datei auf der Festplatte. Die Screenshot-Funktion lässt sich zudem über das Tools-Menü abrufen und über entsprechende Tastenkombinationen aktivieren. Die Entwickler heben hervor, dass der Screenshot einer kompletten Seite „nahtlos“ (seamless) ist. Erweiterungen oder andere Screenshot-Lösungen müssen normalerweise mehrere Screenshots einer Seite zusammensetzen, wodurch immer wieder sichtbare Übergänge entstehen. Des Weiteren lassen sich Screenshots schnell den Notizen in der entsprechenden Seitenleiste hinzufügen. Verbessert haben die Entwickler auch den Umgang mit Tabs, die eine Audio-Datei wiedergeben. In Vivaldi 1.7 können Anwender alle solche Tabs auf einmal stummschalten. Dies gelingt über ein Tastenkürzel oder [F2] und dann den Befehl „mute All Tabs“. Schließlich unterstützt die neue Version auch die Suchmaschine StartPage.com. Alle weiteren kleineren Neuerungen listen die Release-Notes auf. Ähnliche Artikel Browser Vivaldi beeinflusst Lampen im Büro Die Entwickler des noch recht jungen Browsers Vivaldi haben eine neue Version veröffentlicht. Diese hat nicht nur ein paar kleine Komfortfunktionen erhalten, sondern kann jetzt auch die Hue-Lampen von Philips ansteuern. mehr »

Browser Vivaldi beeinflusst Lampen im Büro Opera reloaded? Opera änderte mit Version 15 seinen Kurs und gab seine Eigenständigkeit auf – und damit auch viele Funktionen. Vivaldi möchte den Anhängern des alten Opera eine neue Heimat bieten. mehr »

Opera reloaded? Browser Vivaldi 1.0 veröffentlicht Das in Oslo beheimatete Unternehmen Vivaldi Technologies hat ihren gleichnamigen Browser in einer ersten stabilen Version veröffentlicht. Mit seinem großen Funktionsumfang soll richtet er sich vor allem an „anspruchsvolle User“. mehr »

Browser Vivaldi 1.0 veröffentlicht Mehrwert Mit Vivaldi stellt der ehemalige Opera-Chefentwickler Jon Stephenson von Tetzchner einen Webbrowser vor, der – dem landläufigen Trend zur Vereinfachung entgegen – dank seines Funktionsreichtums die Herzen aller Power-User höher schlagen lässt. mehr »

Mehrwert Vorhang auf! Eine Truppe Softwareentwickler aus dem hohen Norden ließ einen verloren geglaubten Webbrowser wieder auferstehen. Wer einst Opera liebte, findet jetzt in Vivaldi einen flotten Begleiter fürs Netz. Wir schauen nach, ob der kostenlose Browser schon mit den "Großen" im Orchester mitspielen kann. mehr »