Vivaldi-Browser verbessert Startseite

Tim Schürmann

Die Entwickler des Browsers Vivaldi haben eine neue Version freigegeben. In ihr können die Anwender den Inhalt von neu geöffneten Tabs flexibler festlegen. Zudem lassen sich die Entwicklerwerkzeuge jetzt andocken.

Wenn der Benutzer den Browser startet oder ein neues Tab öffnet, erscheint eine Startseite, die der Anwender in Vivaldi 1.10 weitgehender an seine Bedürfnisse anpassen kann. Bislang zeigte Vivaldi sogenannte Speed Dials an (alias Schnellwahl), die Vorschaubilder von Lesezeichen präsentierten. Nutzer konnten dabei selbst festlegen, welche Lesezeichen auf der Startseite angezeigt werden.

In der neuen Version 1.10 dürfen Anwender jetzt die Speed Dials durch eigene Bilder oder animierte GIFs ersetzen. Des Weiteren lässt sich festlegen, in wie vielen Spalten die Speed Dials die Vorschaubilder anzeigen sollen.

In älteren Vivaldi-Versionen konnten Web-Entwickler die Developer Tools nur in einem separaten Fenster öffnen. Das lässt sich jetzt im Browser-Fenster andocken. Vivaldi 1.10 sortiert zudem die Downloads, während die Drop-Down-Liste in der Adressleiste Lesezeichen ausschließend kann. Alle weiteren Neuerungen listet die offizielle Ankündigung auf.