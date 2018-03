Tim Schürmann

In Zusammenarbeit mit dem Hardwarehersteller Compulab haben die Linux-Mint-Entwickler einen neuen kleinen Mini-Rechner mit vorinstalliertem Linux Mint 19 vorgestellt. Der Nachfolger der Mintbox Mini soll vor allem schneller arbeiten.

Die Mintbox Mini 2 basiert auf dem Compulab Fitlet2-Rechner. Dieser ist etwas größer als eine Handfläche und verzichtet auf einen Lüfter. An der Vorderseite des Geräts befinden sich zwei USB 3.0-Ports, Buchsen für Audio- und Mikrofonkabel sowie ein microSD-Slot. Zwei mehrfarbige LEDs lassen sich zudem über Bash-Skripte programmieren. Beispielsweise könnte man eine LED aufleuchten lassen, sobald eine neue E-Mail eingegangen ist.

Auf der Rückseite warten zwei USB 2.0-Ports, zwei Anschlüsse für Gigabit Ethernet und eine serielle Schnittstelle (RS232). Einen Monitor oder Fernseher schließt man via HDMI- oder Mini-Displayport an. Der HDMI-Port folgt dem Standard 1.4. Über ihn kann die Mintbox eine 4K-Auflösung mit 30 Hz ausgeben. Den Mini-Displayport in der Version 1.2 verlassen die 4K-Bilder hingegen mit bis zu 60 Hz. Drahtlose Verbindungen via WLAN 802.11ac und Bluetooth 4.2 baut der Intel 8260 Chipsatz auf.

Die Mintbox Mini 2 besitzt standardmäßig 4 GByte Hauptspeicher, den Käufer bis auf 16 GByte aufrüsten können. Daten speichert eine 64 GByte große SSD. Wie schon das Vorgängermodell soll sich die Mintbox Mini 2 besonders leicht zerlegen lassen.

Im Innern werkelt ein Celeron J355-Prozessor von Intel mit vier Kernen, der eine integrierte Intel HD Graphics 500 mitbringt. Laut den im Linux-Mint-Blog veröffentlichten Benchmarkwerten soll das kleine Kästchen fast doppelt so schnell rechnen wie das Vorgängermodell.

Die Mintbox Mini 2 soll 299 US-Dollar kosten. Darüber hinaus haben die Entwickler auch die etwas leistungsfähigere Mintbox Mini Pro überarbeitet. Die neue Mintbox Mini Pro 2 kostet 349 US-Dollar. Gegenüber dem normalen Modell bietet die Pro-Variante eine SSD mit 120 GByte freiem Platz sowie 8 GByte Hauptspeicher.

Erhältlich sein sollen die Mintbox Mini 2 und die Mintbox Mini 2 Pro zusammen mit Linux Mint 19, das nach aktuellen Planungen für den Juni terminiert ist.