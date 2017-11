Veranstalter der Humble Bundle wird Teil von IGN

Tim Schürmann

Das Unternehmen Humble Bundle wurde vor allem durch seine gleichnamigen Sonderaktionen bekannt, bei denen man für mehrere Spiele zahlen kann, was man möchte. In einem Blog-Beitrag haben die Macher jetzt die Übernahme durch IGN angekündigt.

Demnach soll es bei Humble Bundle, Inc. vorerst keine Veränderungen geben. Sowohl das „Büro, die Unternehmenskultur und die Mitarbeiter“ würden erhalten bleiben. Es sind also auch in der Zukunft die bekannten Sonderaktionen zu erwarten, zudem bleibt der Humble Store geöffnet.

Wie der Humble-Bundle-Mitgründer Jeffrey Rosen im bereits am Wochenende veröffentlichten Blog-Beitrag schreibt, sollen aber „große Dinge voraus liegen“, die man mit der Hilfe von IGN umsetzen möchte. Welche Änderungen genau geplant sind, verraten die Gründer jedoch nicht.

Beim Kauf eines Humble Bundles oder einer Bestellung im Humble Store geht ein Teil der Einnahmen an wohltätige Zwecke. In ihrem Blog-Beitrag weisen die Gründer darauf hin, dass seit dem Start der Humble Bundle bereits 106 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Organisationen geflossen sind.

Hinter dem IGN-Netzwerk steht der Ziff-Davis-Konzern.