Ubuntu Budgie Remix aktualisiert auf Yakkety Yak

Tim Schürmann

Nach den offiziellen Derivaten aktualisiert jetzt auch die Distribution Budgie Remix seinen Ubuntu-Unterbau auf das neue Ubuntu 16.10. Darüber hinaus betrieben die Entwickler etwas Produktpflege.

Wie der Name bereits andeutet, kommt Budgie Remix 16.10 mit der Desktop-Umgebung Budgie, die ursprünglich von den Solus-Entwicklern programmiert wurde. Es ist zudem die erste Version in der Geschichte der noch jungen Distribution, die sich an den Releases von Ubuntu orientiert.

Budgie Remix 16.10 nutzt als Unterbau Ubuntu 16.10, der Kernel meldet sich in Version 4.8. Für Anwender stehen die Programme aus GNOME 3.22 bereit sowie die aktuelle Version von LibreOffice. Der Budgie-Desktop kommt in Version 10.2.7, der ein neues Icon Set nutzt. Darüber hinaus haben die Entwickler das Welcome-Fenster verbessert.

Dank zusätzlicher Sprachpakete gelingt jetzt die Installation in jeder unterstützten Sprache. Des Weiteren unterstützt der Budgie Remix 16.10 sowohl die Verschlüsselung der kompletten Festplatte, als auch (nur) des Heimatverzeichnisses.