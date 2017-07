Tuxedo liefert Hardware mit angepasstem Xubuntu aus Angepasstes Eigengewächs Andreas Bohle Das Unternehmen Tuxedo liefert Hardware künftig auf Wunsch mit einem selbst angepassten Linux-System auf Basis von Xubuntu aus, dass unter anderem längere Laufzeiten bei Notebooks ermöglicht.

Der PC-Spezialist Tuxedo bietet seit neustem ein angepasstes System an, das unter anderem bei Laptops wie dem InfinityBook Pro 13 eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden ermöglicht. Auf der Grundlage von Ubuntu 16.04 LTS haben die Entwickler an zahlreichen Stellschrauben gedreht: So kommt, falls nötig, neuste Firmware zum Einsatz, etwa für Nvidia-Chips. Das Ergebnis der monatelangen Arbeit ist aber laut Hersteller keine neue Distribution, obwohl es auf den Namen "Tuxedo Xubuntu" hört. Weiterhin haben die Entwickler Hand an den Bootmanager Grub gelegt und verschiedene Systemkomponenten aus ihrer Sicht optimiert. Geplant ist, dass diese Modifikationen an die jeweiligen Projekte zurückfließen. Darüber hinaus sollen verschiedene Projekte zusätzliche Unterstützung erhalten. Der XFCE-Desktop hat sich gegen die Konkurrenten durchgesetzt, weil er die beste Performance ablieferte. Nur der Desktop Mate konnte mit ähnlichen Werten mithalten. Allerdings bekommen die Anwender mit dem integrierten Desktop ebenfalls eine Version spendiert, die die Entwickler entsprechend den Wünschen der Kunden und aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen modifiziert haben: So bringt er ein eigenes Theme mit, neue Icons sowie einen neuen Splashscreen. Oben und unten sind Leisten für verschiedene Funktionen vordefiniert. Das Unternehmen zieht für seine Vergleiche die ältere Version 18.1 von Linux Mint heran. Diese basiert auf einem Kernel, der die neuen Chips in den getesteten Geräte nicht umfassend unterstützt. Wer auf eine Distribution mit einem aktuelleren Kernel setzt, erzielt her vermutlich ebenfalls bessere Werte. Allerdings bietet Tuxedo jedem die Möglichkeit, das angepasste System zu nutzen. Die Installation wickeln Sie dabei über WebFAI ab. Im Ergebnis ist es aber möglich, dass bei der individuellen Hardware dann nicht unbedingt alle Anpassungen genauso greifen, wie bei einem System, dass der Hersteller im Sortiment hat. Ähnliche Artikel myTUXEDO-Cloud nutzt Verschlüsselung und zwei Standorte in Deutschland Der Hardware-Anbieter Tuxedo wagt den Sprung ins Cloud-Geschäft. Dabei schielt das Unternehmen vor allem auf die Kunden, denen die Abkommen mit den USA nicht ausreichen und die Kontrolle der Geheimdienste nicht weit genug gehen. mehr »

myTUXEDO-Cloud nutzt Verschlüsselung und zwei Standorte in Deutschland Tuxedo Book BC1501 und DX1701 Der Versandanbieter Linux-Onlineshop.de bietet eine breite Palette an Rechnern mit vorinstalliertem Linux an. Wir haben uns zwei besonders interessante Notebooks näher angesehen. mehr »

Tuxedo Book BC1501 und DX1701 Dicker Wälzer Das Tuxedo Book XC1707 soll einen sperrigen Desktop-PC gleichwertig ersetzen. Der 17-Zoll-Laptop bietet Platz für bis zu vier Massenspeicher, verfügt über eine schnelle CPU mit Nvidia-GPU und kommt von Haus aus mit Linux. mehr »

Dicker Wälzer Frisch serviert In unserem Test treten die beiden aktuellen Notebooks Dell Precision M3800 und Tuxedo Book XC1505 gegeneinander an. Beide bieten sich als Ersatz für einen Desktop-PC an und starten ein vorinstalliertes Ubuntu. mehr »

Frisch serviert Kraftwürfel Dass ein spielefähiger PC auch ohne klobiges Gehäuse, Fenster in den Seitenteilen und bunte LED-Beleuchtung auskommt, beweist der XUX_Cube von Tuxedo. Mit Kaby-Lake-CPUs und schneller Nvidia-Grafik macht sich der Gamer-PC auch als Linux-Desktop gut. mehr »