Tim Schürmann

Ab sofort liefert der Hardwarehersteller Tuxedo Computers sein Notebook InfinityBook Pro 13 mit einer neuen Firmware beziehungsweise einem neuen BIOS aus, in der Anwender die Intel Management Engine deaktivieren können.

Wer bereits das genannte Notebook-Modell besitzt, kann die Firmware über ein Update kostenlos nachrüsten. Im Moment steht die Firmware allerdings nur für das InfinityBook Pro 13 bereit.

Die Intel Management Engine ist ein eigener Mini-Rechner in allen aktuellen Rechnern mit Intel-Prozessor. Die ME kümmert sich unter anderem um den Systemstart. In der Vergangenheit fiel die Management Engine immer wieder durch Sicherheitslücken in ihrer proprietären Firmware auf. Diese sind besonders kritisch, da die ME prinzipiell Kontrolle über das komplette System besitzt.