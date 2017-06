Tanglu aktualisiert Pakete und startet unter UEFI

Tim Schürmann

Die Entwickler der Distribution Tanglu haben eine neue Version freigegeben. Diese aktualisiert nicht nur die enthaltene Software, sondern nutzt auch ein zusammengeführtes /usr-Verzeichnis. Darüber hinaus startet Tanglu 4 erstmals auf reinen UEFI-Systemen.

Tanglu 4 basiert auf Debian. Als Desktop-Umgebungen stehen KDE Plasma 5.8 und Gnome 3.20 bereit. Letztgenannte Desktop-Umgebung haben die Entwickler um einige Teile aus Gnome 3.22 ergänzt. Zudem haben die Entwickler das Plasma-Design anhand von Vorschlägen der KDE-Designer aktualisiert.

Tanglu nutzt zudem jetzt das UsrMerge-Konzept. Dabei sind die Verzeichnisse „/bin“, „/sbin“ und „/lib“ nur noch symbolische Links in die entsprechenden Unterordner von „/usr“. Damit liegen ab sofort alle Programme gebündelt unter „/usr“. Anwender sind unter Tanglu an dieses Schema gebunden, anders als in anderen Releases gibt es kein Zurück zur alten Verzeichnisstruktur.

Die Distribution startet zudem jetzt auch auf UEFI-Systemen ohne Legacy-Support. Secure Boot unterstützt Tanglu 4 allerdings weiterhin nicht.