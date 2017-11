Suse arbeitet an Kernel-Patch für Bootscreen

Andreas Bohle

Entwickler bei Suse arbeiten an einer Patch-Serie, die den Kernel um einen Bootscreen auf Basis des Framebuffers erweitern. Allerdings ist die Arbeit noch in einem frühen Stadium und die Diskussion darüber noch nicht im Gange.

Der Suse-Entwickler Max Staudt hat auf der Kernel-Mailingliste eine Patch-Serie eingereicht, die den Kernel um einen Bootscreen erweitert. Laut Aussage des Entwickler sei das derzeitig weit verbreitete Framework Plymouth insofern problematisch, als dass sich während des Bootens Konflikte bei den Ressourcen ergeben.

Ein Framework im Kernel würde die Möglichkeit bieten, sehr früh im Startprozess einen Bootscreen anzuzeigen, der zuverlässig und ohne Flackern hochkommt. Bislang gibt es kaum Feedback auf die Idee, die auf der ersten Blick charmant wirkt, vor allem im Hinblick auf IoT-Geräte und Embedded-Devices. Allerdings gibt es auf der anderen Seite offensichtliche Bedenken, die ein Nutzer im Forum von Phoronix elegant auf den Punkt bringt:

"I love it for no reason other than the new vector for privilege elevation exploits through well-crafted images. That alone is worth the tens of hundreds of engineer equivalent hours developing, testing, and integrating this thing in order to reduce a screen flicker once a month when the system gets rebooted."