Tim Schürmann

Der Skype Client zur Videotelefonie liegt in einer neuen Version vor. Diese schließt beim Funktionsumfang weiter zur Windows-Fassung auf. Darüber hinaus liegt der Client erstmal in einer Beta-Version vor.

Der Client gilt somit als stabiler und weniger fehlerbehaftet als die bislang veröffentlichten Alpha-Versionen. Nichtsdestotrotz ist der Skype-Client für Linux noch nicht stabil.

Die neue Version hat zudem einige neue Funktionen erhalten. So können Anwender jetzt per Skype Credit Mobiltelefone und Festnetzanschlüsse anrufen. Des Weiteren funktionieren One-To-One-Videoanrufe zu Android-, iOS-, Windows- und macOS-Clients. Das klappt allerdings nur zwischen den aktuellen Versionen des Skype Clients.

Der Linux-Client zeigt zudem per Screen-Sharing freigegebene Desktops von Windows- und macOS-Rechnern. Der Unity-Launcher präsentiert die Anzahl der ungelesenen Konversationen. Abschließend erscheinen bei Online-Kontakten in Kontaktlisten auch die Status Away und Busy.