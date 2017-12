Andreas Bohle

Mit einer Veranstatlung in Stuttgart startet der deutschsprachige Raspberry Pi Jam "Pi and More" in das Jahr 2018. Die Veranstalter suchen nun nach orginellen Projekten, die Lust haben, sich im Rahmen des Events zu präsentieren.

Am 24. Februar 2018 steht erneut der populäre Mini-Rechner Raspberry Pi bei "Pi and More 10½" im Mittelpunkt. In den Hörsälen des Fachs Informatik der Uni Stuttgart treffen sich Maker, Schüler, Studenten und professionelle Anwender, die das Interesse am Pi und anderen kleinen Rechnern eint. Die Community-Konferenz "Pi and More" findet zweimal jährlich an wechselnden Orten statt und ist mit rund 300 Besuchern der größte "Raspberry Jam" in Deutschland.

Für das Event suchen die Organisatoren nach Beiträgen aus der Community: In Workshops und Vorträgen können Themen für alle Einsteiger und Experten aufbereitet werden. Eigene Projekte finden in der Ausstellung ihren Platz. Wie üblich umfasst das Spektrum der Beiträge nicht nur den Raspberry Pi, sondern auch andere Einplatinencomputer und Microcontrollerboards. Beiträge können bis 14. Januar online eingereicht werden. Besucher werden gebeten, sich über die Website der Veranstaltung anzumelden. Der Eintritt ist frei.