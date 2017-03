Python-Konferenz vom 27. bis 28. Mai 2017 in München

PyConWEB 2017

Tim Schürmann

Unter dem Motto „Python, Web und mehr“ findet am 27. und 28. Mai 2017 in München zum ersten Mal die PyConWEB statt. Die Konferenz richtet sich an alle Python Web-Entwickler und möchte eine Plattform zum Austausch unter Gleichgesinnten anbieten.