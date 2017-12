Tim Schürmann

Unter der Bezeichnung Puppy Linux erscheinen mehrere extrem schlanke Distributionen, die sich vor allem für schwachbrüstige Rechner empfehlen. Die Entwickler haben jetzt die Variante namens Xenialpup in der neuen Version 7.5 freigegeben.

Wie der Name bereits andeutet, basiert Xenialpup 7.5 auf Ubuntu 16.04 (alias Xenial Xerus) und ist folglich mit diesem binärkompatibel. Xenialpup steht in einer 32- und einer 64-Bit-Fassung bereit. Die 32-Bit-Variante nutzt den Kernel 4.4.95-noPAE, der laut den Entwicklern vor allem ältere Hardware besser unterstützten soll. In der 64-Bit-Ausgabe werkelt hingegen der Kernel 4.9.58.

Das Startmedium von Xenialpup 7.5 ist gerade einmal rund 330 MByte groß. Als Fenstermanager kommt JWM und als Dateimanager ROX zum Einsatz. Anwender surfen mit dem Browser Palemoon im Internet und verwalten ihre E-Mails mit dem Programm Claws.

Auch bei den übrigen Anwendungsprogrammen setzt Xenialpup durchgehend auf schlanke Alternativen. So finden sich mit an Bord der Medienplayer MPV, der Audio-Player Deadbeef, die Textverarbeitung Abiword und die Gnumeric Tabellenkalkulation.

Obendrauf gibt es zahlreiche, von den Puppy-Linux-Entwicklern geschriebene Programme. Dazu zählen unter anderem Pburn, Uextract, Packit, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Pclock und SimpleGTKradio.

Xenialpup setzt lediglich einen Prozessor mit 1 GHz und 768 MByte Hauptspeicher voraus.