PYCON.DE 2016 in München nimmt noch Vorträge an

Andreas Bohle

Die PYCON.DE 2016 schließt erst am 12. September den "Call for Proposals". Die schon jetzt mit 40 Sprechern und drei Tracks gut bestückte Veranstaltung sucht noch weitere Kandidaten für Vorträge.

Die nächste PYCON.DE findet vom 29. bis 30. Oktober 2016 in München an der Ludwig Maximilian Universität (LMU) statt. Mit mittlerweile 40 internationalen Sprechern und drei Tracks wird es die größte diesjährige Python-Veranstaltung in Deutschland werden.

Wer einen Vortrag beitragen möchte, hat hierzu noch die Möglichkeit: Der "Call for Proposals" ist bis zum 12. September möglich. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Konferenz wird in Kürze eröffnet. Weitere Informationen finden sich online.