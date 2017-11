ONLYOFFICE Updated

Evgenia Gurtowenko

Die ONLYOFFICE Entwickler haben eine neue Version veröffentlicht, die neben Aktualisierungen auch große Detailverbesserungen enthält.

Drei Komponenten von ONLYOFFICE wurden aktualisiert: Community Server, Document Server und Control Panel. Unter den Neuerungen sind:

ONLYOFFICE Community Server:

verbesserte Sicherheitsauthentifizierung,

Berichte und neue Währungseinstellungen im Modul “CRM”,

Bulk-Aktivitäten und flexible Rechteverwaltung im Modul “Projekte”,

Chat mit neuem Interface,

Neue Portalsprachen: Holländisch, Vietnamesisch, Türkisch, Slowakisch, Tschechisch.

ONLYOFFICE Document Server:

das komplett neue Interface,

viele Verbesserungen und Neuerungen,

neue Interface-Sprachen: Holländisch, Polnisch, Ukrainisch, Vietnamesisch.

Die Oberfläche des Editors ist mit Tabs vorgesehen, in der die Werkzeuge zur Formatierung in thematische Registerkarten für eine intuitive Navigation gruppiert sind. Es gibt nun eine Vorschau im Review-Modul, 69 neue Formeln und Pivot-Tabellen im Tabelleneditor und in der Präsentation eine Referentenansicht und die Möglichkeit, Videos einzubauen.

ONLYOFFICE Control Panel:

Verbesserte LDAP-Dienstleistung,

Unterstützung für AD FS,

Anpassbare Anmeldebutton für SSO,

Kleinere Fehlerbehebungen.

Unterdessen ist auch die Zahlungspolitik in der Enterprise Lösung umgebaut. Die Community Edition lässt sich kostenlos nutzen.

Weitere Informationen liefert Video:https://www.youtube.com/watch?v=W2ozika8Yug

