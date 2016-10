ONLYOFFICE Desktop Editors Ascensio System SIA öffnet den Quellcode von ONLYOFFICE Desktop Editors Evgenia Gurtowenko Ascensio System SIA hat die Alternative zu LibreOffice mit Möglichkeit der Zusammenbearbeitung dargestellt.

ONLYOFFICE Desktop Editors ist ein Office-Paket für die Arbeit (Erstellen, Anschau und Bearbeiten) an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen auf dem PC oder Mac. Das Programm steht in einer Offline-Version bereit, so dass man ohne Internetzugang an den Dokumenten arbeiten kann. Vollständig kompatibel mit Microsoft Office, liest und schreibt ONLYOFFICE Desktop Editors alle gängigen Formate von Editoren, unterstützt ODF-Dateien. Die Anwendung hat ein benutzerfreundliches mit Registerkarten versehenes Layout. Angeschlossen ans Portal wird das Funktionsspektrum der Anwendungen aüßerst größer, da es auf die Cloud zugreifen kann. Darüber hinaus ermöglicht ONLYOFFICE Desktop Editors, Dateien zu teilen und zusammen mit Teamkollegen an Dokumenten zu arbeiten, wobei zwei Modi der Echtzeit-Bearbeitung (formal/halbformal) gebraucht werden können. Nach Bedarf lässt sich einen Live-Chat integrieren. Die funktionelle Seite der Editoren kann durch Plugins von Drittanbietern erweitert werden. Erstellen von Vorlagen;

Einfügen von ClipArt;

Einfügen YouTube-Videos;

Schaffen eigener Plugins. Die aktuelle Version gilt plattformübergreifend: für Windows (beides 64-bit und 32-bit), Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat) und Mac OS 10.10 oder höher. Der Quellcode dieses Programmpakets ist auf GitHub unter der GNU AGPL v3 offengelegt. Link zum Downloaden: https://www.onlyoffice.com/download-desktop.aspx Ähnliche Artikel Update für ONLYOFFICE Ascensio System SIA hat seine leistungsstarke Open Source-Software - ONLYOFFICE aktualisiert. mehr »

