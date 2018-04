Tim Schürmann

Die Distribution NixOS liegt in einer neuen Version vor, die hauptsächlich die mitgelieferte Software aktualisiert. Unter anderem klettert der hauseigene Paketmanager Nix auf die Version 2.0.

Darüber hinaus werkelt im Hintergrund der Linux-Kernel 4.14. Die Glibc liegt in Version 2.26 bei, GCC in Version 7 und Systemd in Version 237. Anwender haben zudem die Wahl zwischen Gnome 3.26 und KDE Plasma 5.12. Als MySQL-kompatible Datenbank kommt standardmäßig MariaDB 10.2 zum Einsatz. PHP meldet sich zudem standardmäßig in der Version 7.2.

NixOS 18.03 gibt es nur als 64-Bit-Fassung für x86-Rechner. NixOS läuft zwar auch auf Systemen mit Aarch64-Architektur, die Entwickler führen hier jedoch noch weitere Tests durch. Der Support für NixOS 18.03 soll im Oktober 2018 mit der Veröffentlichung von NixOS 18.09 auslaufen.