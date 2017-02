Tim Schürmann

Der britische Hardwarehersteller Entroware hat ein neues Notebook vorgestellt. Das Gerät besitzt einen 15,6-Zoll-Bildschirm sowie einen Intel-Prozessor der neuesten „Kaby Lake“-Generation und ist ausschließlich mit vorinstalliertem Ubuntu zu haben.

Käufer haben dabei die Wahl zwischen Ubuntu 16.04.2 und 16.10 sowie Ubuntu Mate in den Versionen 16.04.2 und 16.10. In der einfachsten Ausstattungsvariante kostet das Aether getaufte Notebook 515 Pfund, umgerechnet also derzeit rund 609 Euro. Dafür bekommt man unter anderem einen Intel Core i3-7100U Prozessor, 4 GByte Hauptspeicher, eine 500 GByte große Festplatte und ein DVD-Laufwerk.

Gegen Aufpreis ist auch ein Intel Core i5-7200U oder ein Intel Core i7-7500U erhältlich. Der Speicher lässt sich auf bis zu 16 GByte erhöhen. Als Datenspeicher stehen Festplatten bis zu 2 Tbyte und SSDs bis maximal 4 TByte bereit – letztgenannte SSD kostest allerdings stattliche 1.300 Pfund Aufpreis. Das Aether-Notebook kann man zudem mit einer zusätzlichen SSD mit M.2- oder PCIe-Schnittstelle bestücken lassen.

Das Display besitzt eine Auflösung von 1366 x 768 Punkten. Wer sich mindestens für einen Intel Core i5-Prozessor entscheidet, kann zudem gegen 35 Pfund ein IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln einbauen lassen.

Das Notebook bietet zudem Schnittstellen satt. So gibt es zwei USB 2.0 und zwei USB 3.0-Ports, wobei eine USB 3.0-Schnittstelle als Typ C ausgeführt ist. Externe Monitore docken über VGA- oder HDMI-Buchse an. Neben Mikrofon- und Kopfhöreranschluss gibt es ein internes Mikrofon und eine Webcam mit 720p-Auflösung. Ins Internet gelangen Nutzer über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle oder WLAN nach dem ac-Standard. Das Aether-Notebook kommuniziert zudem mit Bluetooth-Geräten. Eingebaut ist ein 6-in-1-Kartenleser für die Formate SD, mini SD, SDHC, SDXC, MMC und RSMMC.

Entroware liefert auch nach Deutschland. Bei der Bestellung sollte man darauf achten, ein deutsches Netzteil und eine deutsche Tastaturbelegung auszuwählen.