Neuer Raspberry Pi Zero bekommt WLAN und Bluetooth

Tim Schürmann

Der beliebte Mini-Computer Raspberry Pi feiert seinen fünften Geburtstag. Zu seinem Ehrentag haben seine Macher ein neues Modell angekündigt: Der Raspberri Pi Zero W ist ein aufgebohrter Rapberry Pi Zero und kostet lediglich 10 Dollar.

Der Zero W verfügt gegenüber dem Raspberry Pi Zero über WLAN gemäß 802.11n-Standard und Bluetooth 4.0. Zum Einsatz kommt dabei der Chipsatz Cypress CYW43438, der auch auf dem Raspberry Pi 3 werkelt. Die übrige Hardware entspricht dem Raspberry Pi Zero. Auch die (schlanken) Abmessungen der Platine bleiben gleich. Der Preis erhöht sich allerdings geringfügig von 5 auf 10 US-Dollar. Des Weiteren erhält der Raspberry Pi Zero W ein eigenes Plastikgehäuse, das optisch dem für den Raspberry Pi 3 ähnelt. Der Raspberry Pi Zero W ist ab sofort beim Händler pi3g erhältlich.

Das neue Modell kommt pünktlich zum dritten Geburtstag des Raspberry Pi. Seit dem Verkaufsstart wurden von allen Modellen über 12 Millionen Einheiten verkauft. Die Raspberry Pi Foundation feiert den Geburtstag mit einem kleinen Video in ihrem Blog und dem Big Birthday Weekend in Camebridge.