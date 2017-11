Neuer Android-Client für Nextcloud mit zahlreichen Neuerungen Nextcloud Android 2.0 vorgestellt Tim Schürmann Mit der quelloffenen Web-Anwendung Nextcloud lässt sich schnell eine eigene Dropbox-Alternative aufsetzen. Für den Zugriff von Android-Geräten stellen die Entwickler eine eigene App bereit, die jetzt in der neuen Version 2.0 vorliegt.

Die App Nextcloud Android 2.0 kann jetzt die Kontakte auf dem Android-Gerät in die Nextcloud sichern. Von dort lassen sich die Kontakte dann wieder auf einem anderen Android-Smartphone zurücksichern beziehungsweise wiederherstellen. Die Suchfunktion findet jetzt auch Dateien, die auf dem Nextcloud-Server liegen. Zudem kann man sich alle Favoriten und Fotos anzeigen lassen, ohne sie auf das Android-Gerät herunterladen zu müssen. Eine neue Ansicht präsentiert alle freigegebenen Dateien. Die Authentifizierung nutzt jetzt die mit Nextcloud 12 eingeführte, neue Authentifizierungstechnik. Es stehen somit alle Authentifizierungsarten bereit, die auch der Nextcloud-Server unterstützt, wie etwa SAML, Smartcards und verschiedene Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Die Nextcloud-App lässt sich zudem sperren. Zugriff erhält man nur nach Eingabe einer PIN oder indem man den Fingerabdruckscanner am Smartphone verwendet. Die Nextcloud-App nutzt dabei die von Android angebotene Fingerprint-API. Ab sofort empfängt Nextcloud Android 2.0 auch die vom Nextcloud-Sever ausgesendeten Push-Nachrichten. Der automatische Upload von Dateien läuft jetzt zuverlässiger ab. Bilder und Videos lassen sich separat konfigurieren. Des Weiteren kann der Anwender eigene Verzeichnisse definieren, deren Inhalt die App auf den Nextcloud-Server hochlädt. Diese Funktion steht allerdings nur dann bereit, wenn man die App in den „Expert"-Modus versetzt. Die Android-App unterstützt zudem Themes und erscheint in der Optik, die man auch auf dem Server eingestellt hat. Listen lassen sich jetzt auch auf- und absteigend nach Name, Zeit und Größe sortieren. Alle weiteren Neuerungen listet die offizielle Ankündigung auf. Nextcloud ging als Fork aus ownCloud hervor.

