Neue WordPress-Version mit überarbeiteten Customizer und verbesserten Widgets WordPress 4.9 veröffentlicht Tim Schürmann Die Entwickler des beliebten Content-Management-Systems WordPress haben die Version 4.9 freigegeben. Sie verbessert primär den sogenannten Customizer und sorgt mit vielen weiteren kleineren Neuerungen für zahlreiche Erleichterungen im Alltag des Bloggers.

Über den Customizer lassen sich Themes direkt in WordPress mit wenigen Mausklicks an die eigenen Bedürfnisse anpassen. In WordPress 4.9 können Seitenbetreiber jetzt Entwürfe anlegen und diese automatisch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen lassen. Das Paradebeispiel ist der kommende Advent: Der Seitenbetreiber stellt im Customizer eine weihnachtliche Farbgebung ein, speichert das Ergebnis als Entwurf und lässt dann WordPress pünktlich zum ersten Advent diese Einstellungen aktivieren. In einem Entwurf lassen sich die meisten Einstellungen speichern, einschließlich der gewählten Widgets und Menüs. Lediglich zeitgesteuert das komplette Theme wechseln kann WordPress 4.9 nicht. Alle Änderungen im Customizer erfasst jetzt die eingebaute Versionsverwaltung. Sofern der Seitenbetreiber die Einstellungen nicht speichert, übernimmt das WordPress automatisch im Hintergrund. Das ist etwa praktisch, wenn ein Telefonanruf von der Arbeit ablenkt. In jedem Fall lassen sich ältere Einstellungen jederzeit wiederherstellen – ähnlich wie man es von den Beiträgen her kennt. Sobald der Seitenbetreiber eine Einstellung im Customizer als Entwurf gespeichert hat, erstellt WordPress 4.9 automatisch einen speziellen Link. Über den können Blog-Mitarbeiter, Kunden oder andere Personen eine passende Vorschau abrufen. WordPress stellt zudem ab sofort sicher, dass immer nur genau ein Benutzer den Customizer verwenden kann. Für alle anderen Benutzer sperrt das CMS dann den Zugriff. Seitenbetreiber können direkt aus dem Customizer auf die Themes aus dem entsprechenden Katalog von der WordPress-Website zugreifen und sie per Mausklick installieren. Vereinfacht haben die Entwickler auch das Zusammenklicken von Menüs. Widgets Seitenbetreiber dürfen endlich Shortcodes in Widgets verwenden. In das Text-Widget lassen sich zudem auch Bilder, Galerien, Audio und Videos einfügen. Dies gelingt bequem über den neuen Button „Medien hinzufügen“. Das Text-Widget kennt zudem auch den „embed“-Shortcode, während das Video-Widget alle oEmbed-Videos aufnimmt. Das neue Galerie-Widget zeigt Galerien an. Beim Wechsel zu einem anderen Theme versucht WordPress durch einen neuen ausgeklügelten Mechanismus, die bereits vorhandenen Widgets und Menüs weiterhin anzuzeigen. Weitere Neuerungen Sofern der Seitenbetreiber das Speichern vergisst, weist ihn WordPress jetzt eindringlich darauf hin. Wer seine E-Mail-Adresse wechseln möchte, muss dazu explizit den Link in einer Bestätigungs-E-Mail anklicken. Die Funktion „Press This“ haben die Etnwickler in ein Plugin ausgelagert. Für Entwickler WordPress 4.9 prüft ab sofort die Eingaben im Theme- und Plugin-Editor auf Fehler. Wer einen der Editoren zum ersten Mal öffnet, sieht jetzt eine Warnmeldung. Der neue CodeMirror-Editor unterstützt Entwickler unter anderem mit Syntax Highlighting, Linting und einer Auto-Vervollständigung. WordPress 4.9 ist zudem kompatibel zu PHP 7.2. Sämtliche Neuerungen listet die offizielle Ankündigung auf. WordPress 4.9 ist dem Jazz-Musiker Billy Tipton gewidmet. Ähnliche Artikel WordPress mit neuem Standard-Theme und Video-Header Das beliebte Blog- und Content-Management-System WordPress liegt in einer neuen Version vor. Größte sichtbare Neuerung ist das neue Standard-Theme Twenty Seventeen. Zudem gab es wieder viele kleine hilfreiche Detail-Verbesserungen. mehr »

