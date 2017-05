Tim Schürmann

Die Entwickler der Distribution Solus haben aktualisierte Installationsmedien veröffentlicht. Diese bieten ein deutlich verbessertes Boot-Management, aktualisierte Softwarepakete und einige kleinere Neuerungen.

Die mit den aktualisierten Medien installierten Systeme nutzen clr-boot-manager aus dem Clear-Linux-Projekt von Intel. Das Tool vereinfacht unter anderem die Installation des Bootloaders, des oder der Kernel und Initrd. Dank clr-boot-manager lässt sich nach einer verkorksten Installation eines neuen Kernels schnell wieder zu einem älteren, funktionierenden zurückkehren. Des Weiteren kann das Solus-Team in der Zukunft mehrere unterschiedliche Kernel zur Auswahl anbieten.

Das vom Solus-Projekt entwickelte Linux Driver Management ermöglicht die Unterstützung von NVIDIA Optimus Grafikchips. Der Linux-Kernel kommt in Version 4.9.22, Ffmpeg meldet sich in Version 3.2.4, Gstreamer liegt in Version 1.10.4 vor. Des Weiteren gibt es Firefox 52.0.2, Rhythmbox 3.4.1, Thunderbird 52.0.1 und LibreOffice 5.3.2.2.

Neben Varianten mit den Desktop-Umgebungen Budgie und MATE gibt es Solus auch erstmals in einer Fassung mit Gnome. Der zugrunde liegende Gnome-Stack klettert auf die Version 3.24. Mate liegt in Version 1.18 und Budgie in Version 10.3.1 vor. Die Budgie- und Gnome-Edition nutzen standardmäßig den Media-Player MPV.

Sämtliche Neuerungen und Änderungen fassen die offiziellen Release Notes zusammen.