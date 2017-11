Neue Version des Videoschnittprogramm VidCutter schneidet jetzt bildgenau VidCutter 5.0.0 veröffentlicht Tim Schürmann Die neue Version 5.0.0 des kleinen Videoschnittprogramms VidCutter bringt zahlreiche Neuerungen mit. So schneidet die neue Funktion SmartCut Filme bildgenau.

Moderne Kompressionsverfahren speichern (vereinfacht gesprochen) in vielen Abschnitten nur die Unterschiede zwischen den Bildern ab. Um den Film bildgenau schneiden zu können, muss das Videoschnittprogramm die Bilder rekonstruieren und an dieser Stelle neu komprimieren. Genau das erledigt die neue Funktion SmartCut in VidCutter 5.0.0. Anwender können SmartCut bei Bedarf über einen Button ein- und ausschalten. Neben dieser größeren gibt es auch noch viele weitere Neuerungen. So zeigt jetzt ein neuer Balken den Verarbeitungsfortschritt akkurat an. Verbessert haben die Entwickler auch die Erzeugung der Vorschaubilder, die jetzt einen genaueren Schnitt zulassen. VidCutter stellt zudem ab sofort sicher, dass alle Streams aus dem Quellvideo (etwa in Form von mehreren Audiokanälen) auch im erzeugten Film enthalten sind. Über eine neue Einstellung lassen sich die Dateimanager zwingen, ihre Aufgaben an eine ganz bestimmte Instanz von VidCutter zu richten. Für Linux gibt es VidCutter jetzt auch als AppImage. Ubuntu können die aktuelle Version von VidCutter aus einem PPA holen, Arch-Linux-Nutzer finden das Schnittprogramm im AUR. Weitere Informationen finden sich auf GitHub.