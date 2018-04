Neue Version der Finanzsoftware GnuCash basiert auf GTK+3 GnuCash 3.0 veröffentlicht Tim Schürmann Die Entwickler der freien Finanzsoftware GnuCash haben die neue Version 3.0 freigegeben. Diese bringt zahlreiche Änderungen mit. Unter anderem basiert sie jetzt auf GTK+3 und der WebKit2Gtk API.

Dieser Schritt war notwendig geworden, da viele Distributionen das WebKit1-API nicht mehr unterstützten. GnuCash 3.0 setzt ab sofort mindestens Gtk+ 3.14.0 voraus. Darüber hinaus haben die Entwickler aber auch einige neue Funktionen spendiert. So gibt es etwa neue Editoren, mit denen man veraltete oder nicht korrekte Daten beim Import entfernen kann. Eine neue Benutzeroberfläche verwaltet mit Transaktionen verknüpfte Dateien. Alte Preise aus der Preisdatenbank lassen sich jetzt leichter entfernen. Anwender können zudem gelöschte Dateien aus der entsprechenden Liste im Datei-Menü entfernen. Des Weiteren gibt es drei neue Reports. GnuCash 3.0 enthält einen neuen CSV-Importfilter, den die Entwickler in weiten Teilen in C++ neu geschrieben haben. Dieser bietet zudem zusätzliche Funktionen - unter anderem lassen sich CSV-Dateien re-importieren. Geändert hat sich die Art, wie GnuCash in MySQL and SQLite3 seine Daten speichert. Nach einer Konvertierung lässt sich die Datenbank nur noch mit GnuCash 2.6.19 oder einer neueren Version nutzen. Zahlen besitzen jetzt neun anstelle von sechs Nachkommastellen, Preise verfügen über bis zu 18 Ziffern. GnuCash 3.0 bietet noch zahlreiche weitere Neuerungen, die ausführlich die entsprechende Ankündigung auflistet. Ähnliche Artikel GnuCash Homebanking muss nicht auf die Features beschränkt bleiben, die Ihre Hausbank auf der Web-Seite anbietet. Mit GnuCash benutzen Sie ein komfortableres Tool für die Kontenverwaltung. mehr »

