Tim Schürmann

Die Distribution Parrot richtet sich mit ihren vorinstallierten Tools an Sicherheitsexperten und Penetration-Tester. Die jetzt freigegebene Version 3.9 möchte mit verschiedenen Neuerungen den Betrieb noch sicherer und zuverlässiger machen.

So besitzt Parrot 3.9 ein neues Sandbox-System, das zahlreiche Anwendungen vor Zero-Day-Attacken schützen soll. Die Sandbox basiert auf der Software Firejail, die Anwendungen gegenüber den anderen Prozessen abschottet. Des Weiteren haben die Parrot-Entwickler in ihrer Distribution zahlreiche Bugs behoben und das zugrunde liegende Debian-System aktualisiert.

Die Entwickler weisen zudem explizit darauf hin, dass die neue Parrot-Version aufgrund der Umbauten nicht funktionieren könnte, wie erwartet. In diesem Fall sollen Nutzer die Firejail-Konfiguration kontrollieren, die verwendeten Treiber überprüfen und dann die Entwickler benachrichtigen. Auf der Grundlage der Rückmeldungen will das Parrot-Team die Funktionen noch einmal für die nächste Version 4.0 überarbeiten. Darüber hinaus sollen in der nächsten Zeit bis zur Version 4.0 mehrere aktualisierte Sub-Versionen erscheinen.