Tim Schürmann

Die Distribution Parrot richtet sich an Sicherheitsexperten und bietet eine anonyme und sichere Arbeitsumgebung. Seit dem Wochenende liegt die neue Version 3.6 vor, die nur wenige Neuerungen mitbringt, dafür aber das bestehende System verbessert.

Parrot 3.6 soll zuverlässiger arbeiten und weniger Speicher verbrauchen. Die 32-bittige „Lite“-Ausgabe von Parrot 3.6 kommt jetzt mit 200 MByte Hauptspeicher aus. Des Weiteren haben die Entwickler Anonsurf verbessert, das jetzt endlich zuverlässig arbeiten soll.

Mit Parrot AIR steht ein neues Parrot-Derivat bereit. Das ist ähnlich zu Parrot Full, bringt aber ausschließlich Tools für drahtlose Netzverbindungen mit. Entwickelt wurde es primär für den Einsatz der AIRBUD-Boards. Derzeit gilt Parrot AIR noch als „Proof of Concept“, soll aber in der Zukunft weiterentwickelt werden.

In ihrer Ankündigung kündigen die Entwickler zudem neue Images für verschiedene ARM-Systeme an. Zu den unterstützten Systemen soll erstmals auch das PineBook zählen. Die Arbeit an den ARM-Varianten von Parrot läuft allerdings etwas langsamer, weil das Entwicklerteam kleiner ist.