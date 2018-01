Neue Variante des Raspberry Pi Zero W mit aufgelöteten Pins

Raspberry Pi Zero WH erhältlich

Tim Schürmann

Der Raspberri Pi Zero W erfreut sich nach wie vor einiger Beliebtheit. Wer allerdings die GPIO-Anschlüsse nutzen wollte, musste erst selbst passende Pins auflöten. Mit dem neuen Modell Raspberry Pi Zero WH gehört das der Vergangenheit an.