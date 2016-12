Tim Schürmann

Die Entwickler des Malprogramms Krita haben nach einem halben Jahr Arbeit eine neue Version veröffentlicht. Sie unterstützt erstmals komplett macOS und bringt viele kleinere Erleichterungen für Künstler mit.

Zusammen mit FFmpeg erstellt Krita 3.1 eine Animation als Video in den Formaten GIF, MP4, MKV oder OGG. In einer Animation dürfen Anwender jetzt auch die Deckkraft der einzelnen Frames dynamisch im Zeitverlauf verändern und so beispielsweise einen Geist langsam einblenden lassen (Opacity Tweening). Die Stärke der Deckkraft lässt sich dabei über einen Kurveneditor anpassen. Anwender können Frames in der Zeitleiste farblich markieren und etwa besonders wichtige Stellen der Animation optisch hervorheben. Raster-basierte Filter, wie etwa Filter-Layer, Fill-Layer und Masken können zudem ihren (Raster-)Inhalt animieren.

Des Weiteren bietet Krita 3.1 ein neues Werkzeug zur Farbwahl. Mit ihm lassen sich HDR- und Wide-Gamut-Farben auswählen. Die neue „Quick Brush“-Engine ist eine „wirklich schnelle und wirklich einfache Brush-Engine“. Hinzugekommen sind zudem ein Halbton-Filter und ein neuer Gradient- beziehungsweise Farbverlaufs-Editor.

Sämtliche Änderungen und Neuerungen fassen die offiziellen Release-Notes zusammen.