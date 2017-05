Neue Kali-Linux-Medien mit aktualisierter Software

Tim Schürmann

Die Rolling-Release-Distribution Kali Linux richtet sich mit ihren vorinstallierten Werkzeugen an Penetration-Tester und Sicherheitsforscher. Jetzt haben die Entwickler zum ersten Mal in diesem Jahr die Installationsmedien aktualisiert sowie ein Zertifikat und ein Buch angekündigt.

Mit an Bord sind ab sofort spezielle Treiber für WLAN-Karten mit RTL8812AU Chip. Diese Treiber sind dahingehend modifiziert, dass sie Injection-Angriffe erlauben. Anwender müssen den Treiber allerdings explizit erst mit folgenden Kommandos installieren:

apt-get update apt install realtek-rtl88xxau-dkms

Weitere Neuerungen

Des Weiteren haben die Entwickler die Installation der proprietären Grafikkartentreiber vereinfacht. Insbesondere können entsprechende Tools so via CUDA die Rechenleistung von Nvidia-Karten nutzen. Zu solchen Werkzeugen gehören unter anderem Hashcat und Pyrit.

Die Kali-Linux-Entwickler stellen zudem Images ihrer Distribution für den Betrieb in den Clouds von Amazon (AWS) und Microsoft (Azure) bereit. Diese Images sind so vorbereitet, dass in Kali Linux die Tools CUDA via Pass-Through nutzen können.

Die Repositories von Kali Linux bieten jetzt endlich auch den Vulnerability-Scanner OpenVAS 9 an. Auch ihn müssen Anwender manuell einspielen via:

apt install openvas

Kali Linux 2017.1 aktualisiert zudem wie immer die Programmpakete und den Unterbau. Sämtliche Neuerungen listet die offizielle Ankündigung auf.

Zertifikat und Buch

Abschließend haben die Entwickler die „Kali Linux Professional Certification“ vorgestellt. Dieses Zertifikat bescheinigt Anwendern den professionellen Umgang mit der Distribution. Das Zertifikat erhält man nach bestandener Prüfung zum Kali Linux Certified Professional (KLCP). Diese Prüfung werden interessierte Anwender bei Pearson VUE ablegen können.

Ergänzend dazu veröffentlichen die Kali-Linux-Entwickler ein offizielles Buch über Kali Linux. Das „Kali Linux Revealed: Mastering the Penetration Testing Distribution“ getaufte Werk soll Anfang Juni erscheinen und sowohl in gedruckter Form, als auch kostenlos online verfügbar sein.