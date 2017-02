Mozilla stellt offenbar Firefox OS komplett ein

Tim Schürmann

Das von Mozilla entwickelte freie Betriebssystem Firefox OS sollte zunächst als Alternative zu Android auf vielen Smartphones laufen. Jetzt hat Mozilla aber offenbar die Notbremse gezogen und das Entwicklerteam aufgelöst.

Das berichtete zunächst das Portal Cnet.Demnach soll die komplette Abteilung „Connected Devices“ geschlossen wird. Betroffen sind rund 50 Mitarbeiter. Den Berichten zufolge sollen die Mitarbeiter entweder in anderen Bereichen des Unternehmens einen neuen Job finden oder aber finanzielle Unterstützung erhalten. Gegenüber der englischsprachigen Seite The Verge hat Mozilla mittlerweile bestätigt, dass Stellen gestrichen würden.

Nachdem Firefox OS auf Smartphones kaum noch zum Einsatz kam, sollte das Betriebssystem primär auf Fernsehgeräten und in Geräten aus dem Internet of Things (IoT) zum Einsatz kommen. Im IoT-Bereich will Mozilla weiterhin engagiert bleiben, möchte aber den Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung setzen.