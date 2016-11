Tim Schürmann

Microsoft ist ab heute Platin-Mitglied der Linux Foundation. Gleichzeitig stellt das Unternehmen aus Redmond eines der Vorstandsmitglieder (Board of Directors) der Linux Foundation. Den Posten übernimmt John Gossman, derzeit Architekt beim Microsoft Azure Team.

Dies gaben die Linux Foundation und Microsoft heute bekannt. In der entsprechenden Ankündigung weisen beide Seiten darauf hin, dass sich Microsoft bereits an diversen Linux-Foundation-Projekten beteiligt habe, darunter der Node.js Foundation, OpenDaylight, der Open Container Initiative, dem R Consortium und der Open API Initiative.

Weiter heißt es, Microsoft habe sein Engagement in Open-Source-Projekte und Communities beständig erhöht – angefangen beim Cloud-Computing und im Netzwerkbereich bis zum zum „Gaming“. Die Meldung listet zudem einige Beispiele für Microsofts Engagement auf. So habe man .NET Core 1.0 geöffnet, zusammen mit Canonical Ubuntu in Windows 10 integriert, FreeBSD als Image für Azure veröffentlicht und nach der Übernahme von Xamarin das Software Development Kit freigegeben. Darüber hinaus arbeite Microsoft mit Firmen wie Red Hat, SUSE und anderen zusammen.