Tim Schürmann

Die Entwickler der auf Debian basierenden Distribution MX haben in der neu veröffentlichten Version sämtliche seit der Vorversion aufgelaufenen Aktualisierungen zusammengefasst. Dazu gehört insbesondere auch ein neuer Kernel.

Der meldet sich in MX 17.1 jetzt in der Version 4.15.0-1. Die 32-Bit-Fassung von MX bietet zudem einen Linux-Kernel mit PAE, um so den Hauptspeicher über 4 GByte nutzen zu können.

Firefox klettert auf Version 58.0.2. Darüber hinaus gibt es VLC 2.2.8-2, wobei in den Test-Repositories schon die Version 3.0 bereitsteht. Mit an Bord sind zudem Thunderbird 52.6, LibreOffice 6.0.1 und LuckyBackup 0.4.9-1.

Des Weiteren haben die MX-Entwickler auch die hauseigenen Anwendungen verbessert. Unter anderem bietet der MX-Updater jetzt eine „Auto-update“-Funktion, die unbeaufsichtigte Aktualisierungen durchführt. Über das neue Register „Config Options“ in MX-Tweaks lassen sich die benutzerdefinierten Einstellungen für Lightdm und Thunar auf die Distributionsvorgaben zurücksetzen. Der MX Package Installer geht jetzt schneller zu Werke, zudem haben die Entwickler das Register mit den beliebten Apps überarbeitet.

Sämtliche Neuerungen listet die offizielle Ankündigung auf.