Die Distribution Tails richtet sich an alle, die anonym im Internet surfen möchten. Die jetzt freigegebene Version 2.10 bringt ein neues File-Sharing-Programm mit, aktualisiert die enthaltene Software und wartet mit ein paar kleineren Änderungen auf.

So haben die Entwickler den Ad-Blocker „AdBlock Plus“ durch den Kollegen „uBlock Origin“ ersetzt. Der AMDGPU-Treiber unterstützt zudem AMD-Grafikkarten besser. Des Weiteren unerstützt Tails 2.10 zum ersten Mal das ExFAT-Dateisystem.

Das neue File-Sharing-Programm hört auf den Namen OnionShare und erlaubt den einfachen, anonymen Austausch von Dateien.

Der Tor-Browser meldet sich ab sofort in der Version 6.5 und zeigt auf Wunsch die verwendeten Tor-Server als Kette an („Circuit View“). Tor liegt in Version 0.2.9.9 bei, der Linux-Kernel in Version 4.8 und Icedove in Version 45.6.0.

Alle weiteren Änderungen und Fehlerkorrekturen listen die offiziellen Release-Notes auf.