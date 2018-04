Linux Presentation Day 2018.1 sucht Helfer und Partner

LPD möchte expandieren

Tim Schürmann

An zahlreichen Orten in ganz Deutschland findet am 21. April 2018 der Linux Presentation Day statt. Die Veranstalter suchen derzeit noch nach Helfern und Unterstützern. Insbesondere soll der Linux Presentation Day expandieren.