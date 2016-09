Tim Schürmann

Die Macher der Distribution Linux Mint haben die Version 18 jetzt auch in einer Variante mit Plasma 5.6 veröffentlicht. Weitere Unterschiede zu den anderen Editionen gibt es aber nicht.

Auch Linux Mint 18 KDE basiert auf Ubuntu 16.04 und erhält Aktualisierungen bis zum Jahr 2021. Die Plasma-Benutzeroberfläche haben die Entwickler zudem in ihrer Optik an die anderen Linux-Mint-Editionen anpasst, unter anderem erstrahlt sie in Schwarz.

Als Display-Manager kommt SDDM zum Einsatz. In den Paketquellen ist das Repository Kubuntu Backports PPA eingetragen, so dass Linux-Mint-Nutzer auf die jeweils neueste Plasma-Version aktualisieren können.