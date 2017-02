Kylin-Projekt entwickelt Desktop-Umgebung im Stil von Windows

Neue Desktop-Umgebung UKUI

Tim Schürmann

Die Entwickler des Ubuntu-Derivats Ubuntu Kylin entwickeln eine neue eigene Desktop-Umgebung namens UKUI. Sie basiert auf der Desktop-Umgebung Mate, orientiert sich in ihrem Design stark an Windows und soll zum Standard in Ubuntu Kylin 17.04 werden.