KDE-Team sammelt zum Jahresende Spenden und gibt Ausblick auf 2018

Tim Schürmann

Auch in diesem Jahr hat das KDE-Team zu Spenden aufgerufen. Die Einnahmen fließen vor allem in das Hosting der eigenen Website, die Entwicklung weiterer KDE-Programme, in die Organisation von Events wie Season of KDE oder Konferenzen wie die Akademy.