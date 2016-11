Tim Schürmann

Vor rund einem Jahr hat das KDE-Projekt die Online-Plattform WikiToLearn eröffnet. Das Wiki soll freie Lehrbücher für Schulen und Universitäten anbieten. Nach einem Jahr im Betrieb erreicht die Plattform jetzt die überarbeitete Version 1.0.

Im vergangenen Jahr seien „viele tolle Dinge“ passiert, so Jonathan Riddell in seiner Ankündigung. Man habe aber auch einige technische und organisationelle Probleme gehabt. In den letzten Monate hätte die Community dabei geholfen, der Plattform neue Features zu spendieren.

Insbesondere wartet WikiToLearn mit einer neuen Optik auf, welche die Bedienung vereinfacht. Der neue Course Editor soll dabei helfen, Kurse anzulegen und zu verwalten. Der Visual Editor vereinfacht schließlich noch das Bearbeiten der Inhalte, Nutzer müssen sich somit nicht mehr mit Wikitext herumschlagen.

Nach der Überarbeitung der Benutzeroberfläche sollen als nächstes die Inhalte vermehrt werden. Dies gilt insbesondere für die nicht in Englisch vorliegenden Seiten.